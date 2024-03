Francisco Arato: “Continúan las obras en el Hospital San Roque”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con Francisco Arato para informarnos sobres las nuevas obras del Hospital San Roque y las refacciones que están realizando.

Francisco expresó: “El hospital necesita atención estructural por eso se están haciendo los trabajos que comenzaron el lunes 19 de febrero. En esta última lluvia se han movido algunos lugares por eso entro agua, pero fue en la parte administrativa, en la parte de adelante por Antártida Argentina dónde hay oficinas administrativas. En este momento se está levantando esa parte para poder sacar la pérdida que tiene que es importante. Con estas lluvias se ponen en evidencia todas las fallas estructurales y vamos a corregir”.

“La obra en la parte de internación está a pleno. Lamentablemente, no se puede hacer en un hospital toda la obra que está proyectada porque no se puede dejar sin internación ni sin quirófano, por dar un ejemplo. La parte de emergencia está trabajando en un lugar que no corresponde porque se está refaccionando. Las obras consiste en emergencia, internación, una sala de cuidados intermedios, una sala de parto con dos habitaciones para distantes y para post parto, refacción de quirófano, construcción de un nuevo quirófano y la parte de pediatría. Ese es todo el proyecto, se comenzó una primera etapa dónde se va a arreglar el techo, la parte de emergencia y la internación. La parte del sector viejo del hospital fue demolido y se recuperaron 2.400 mts de terreno para el hospital, hoy está despejado y a disposición de lo que se quiera hacer en un futuro. Todos estamos muy esperanzados y a pesar de esta gran crisis dónde todos los presupuestos no alcanzan para cubrir las necesidades que tiene hoy la salud. Vamos a seguir empujando para que esto salga y aparte tenemos el respaldo explícito del Gobernador Gustavo Valdés”. Finalizó.