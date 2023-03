Desde el móvil de la “TN ESQUINA” dialogamos con Ito Baumgartner Capitán del Club Náutico sobre la travesía de Kayak a realizarse este domingo en nuestra ciudad.

Ito expresó: —»Como está cortado el puente no podemos efectuar la travesía de todos los años, por eso decidimos hacer una juntada de amigos para largarnos desde la Tercera, desde el campo de mis suegros Garimberti. Largamos desde ahí hasta la Ciudad de Esquina que nos aproximadamente 3 o 4 horas. Seguramente en ese trayecto nos vamos a quedar y vamos a hacer un asadito, pero es más una juntada de amigos, no la travesía que hacíamos en su momento. En este caso va a ser más tranqui.”—

Sin embargo, continúo —»Esto sería este domingo a partir de las 9 de la mañana, para terminar en la playa. La idea es antes de que venga el frío poder salir a hacer algo, no quedarnos con que paso el año y no hicimos nada. Es una manera de disfrutar de nuestro Río y de la naturaleza.”—

Para finalizar, agregó: —»Yo pido que si alguien quiere sumarse que me contacte, no hay ningún drama. Yo siempre me ofrezco a enseñarle a los chicos para que aprendan. Mi teléfono es 3777654921. Pueden participar los chicos porque es un trayecto corto.”—