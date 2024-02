“Pipo” Bianchi: “Me preocupa que en la vía pública veo muchos depósitos de escombros, ramas y mucha basura”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Dr. Humberto “Pipo” Bianchi director del Hospital “San Roque”.

“Pipo” expresó: “Con respecto a los accidentes de tránsito por lo reiterado es como que nos terminamos acostumbrando a tener accidentes con politraumatismos, multi fracturas o riesgo de vida. Terminamos teniendo permanente acá en el ámbito hospitalario y en el sector privado también. Tuvimos también el fallecimiento de un joven por una lesión de arma blanca. El fin de semana ingresó una persona del sexo masculino que literalmente casi fue degollado. Se trató de una lesión en el cuello larga pero con poca profundidad, por suerte para esa persona. El servicio de traumatología del hospital también actuó el fin de semana en la reconstrucción de la mano a un ciudadano que padeció un hecho de violencia en su domicilio cuando intentaron ingresar en el mismo”.

“Como organismo de salud seguimos recepcionando pacientes con clínica de dengue, en función de eso cuando se hace el test rápido para determinar si es positivo para dengue, la persona entra en contacto con el Dr. Walter Vallone, Secretario de Salud Pública Municipal y él tiene montado un equipo de trabajo con el municipio. Creo que lo que hace Walter, su equipo y lo que hacemos nosotros como equipo de salud, es insuficiente sin la colaboración y el compromiso de la ciudadanía. Tenemos un foco localizado que es avenida 9 de Julio hacia la ruta en la zona de Pujol. En esas manzanas hay una falta de compromiso absoluto de parte de esos vecinos. Tienen que proceder al descacharrizado, a la eliminación de receptáculos en sus propiedades, tanto en su el patio como dentro de vivienda. No hay trabajo que pueda hacer el municipio si no se cuenta con la colaboración de ese sector (al menos donde tenemos el foco). Tenemos más de 50 casos en Esquina y no quiero llegar a la situación de tener que estar comentando con ustedes y padeciendo que un ciudadano de Esquina muera por consecuencia de dengue y ahí todos salgamos a limpiar nuestras casas”. Afirmó

“Estamos cerca, en una situación de riesgo importante en lo sanitario. Me preocupa que en la vía pública veo muchos depósitos de escombros, de ramas y mucha basura en la vía pública, así como también, mucha maleza. Todo eso es un potencial riesgo de inseminación. Puede hacerse el trabajo de fumigación y no se va a controlar la diseminación de la enfermedad porque el fumigar puede traer consecuencias inmediatas con la muerte del mosquito solo si lo bañaste al mosquito. Si al mosquito no lo tocaste con el aspersor, el mosquito no muere, porque no tiene efecto residual. Esto es algo que tiene que saber la gente, porque hay una confusión, si el mosquito ingresa hoy a la vivienda, la fumigación de ayer no le hace efecto. La higiene del domicilio tiene que ser constante todo este tiempo. Por más que se contrate un servicio de fumigación, si no se mantiene a raya la maleza, controlar la vajilla donde se le deposita agua a las mascotas o lo que fuere, van a tener mosquitos con la posibilidad de que estén contaminados con dengue. El cuidado debe ser permanente. Para detectar la clínica positiva con la sospecha de dengue los síntomas son: fiebre alta, cefalea retroocular, dolor de cuerpo y trastornos digestivos. En el momento de sentirse así, ir a la consulta inmediatamente y usar repelente de todo tipo”. Finalizó.