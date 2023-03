Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” dialogamos con la Concejal Agustina Laurito sobre el pedido de informe que realizó respecto a los Carnavales edición 2023 que se realizaron en nuestra ciudad.

Agustina expresó: —»El pedido de informe lo efectúo todo el bloque de Eco para saber en qué se gastó y cómo se gastó desde la organización. Sobre todo teniendo en cuenta el primer reclamo, hay una ordenanza que dice quienes forman parte de la comisión organizadora del Carnaval. Después de eso, saber los números. ¿Cuántas entradas se vendieron? Ver los números. Sabemos que los presidentes u organizadores de comparsas están haciendo los reclamos, Inclusive ingresó el mismo día que hicimos el pedido de informe una nota de Segovia en la cual reclama el pago. También pregunta en qué consiste los montos de recaudación de sillas y entradas. Porque a ellos le correspondía un porcentaje. Pero si no sabes el monto de cuantas sillas y cuantas entradas, como vamos a saber cuanto le corresponde.”—

Sin embargo, continúo —»Yo no llevé a cabo una presentación en la justicia. Mi trabajo es en el Concejo Deliberante. Yo pregunté en el Concejo Deliberante donde es mi lugar habilitado para preguntar. En primera medida yo tengo que preguntar acá, es uno de mis deberes. Todavía no tuvimos respuesta, ya pasaron las 72 hs y no hay respuesta. Quiero creer que va a venir el Secretario Coordinador a la sesión del miércoles. Primero que ya pasó un mes del Carnaval y todavía no hay números ciertos, no hay una presentación formal, nada concreto. Como se hizo todas las contrataciones ¿Por qué no se hizo una aclaración de la rendición de cuentas? Sigo esperando la respuesta.”—

Para finalizar, agregó: —»Así como preguntamos lo del Carnaval, también preguntamos sobre la utilización de la maquinaria. Nosotros tenemos que preguntar ¿Por qué las máquinas no están donde deben ir? Y ¿Quién es el responsable? Ojalá tenga respuesta, porque muchas veces pregunto y no tengo respuesta. El tiempo para responder es de 72 hs y hasta el momento no tuve respuestas.”—