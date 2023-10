Armando Tognola: “Voy a ser el concejal de todos los esquinenses sin distinción de bandería política”.

Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” nos comunicamos con Armando Tognola, concejal electo de Esquina por la lista de Eco+Vamos Corrientes.

Armando expresó: “Estamos muy conformes con lo que se vivió ayer. Fue una fiesta de la democracia, la gente se fue a votar igual a pesar de la lluvia. Era un resultado que más o menos estaba en los planes, no voy a negar que a nivel nacional no estaba en los planes. Por un lado, con la tranquilidad de haberlo dejado todo, la gente eligió y eso hay que respetar, siempre fuimos claros entendiendo cuál es el rol nuestro a nivel local, pero defendiendo una idea, un proyecto que a la gente no le gustó como opción. Hay que entender los resultados, la democracia”.

“El problema es que hay que ser más realistas, no venderse como que es todo perfecto y sabemos que no es así. Los errores hay que verlos para no cometer los mismos, el problema está cuando negás todo y te seguís basando en el error, ahí está el problema. Hay ciudades donde era impensado que pase esto y fue un aluvión, como en su momento Cristina allá por el 2011, fue lo de Milei hace un mes y ahora pasa esto. Hay que involucrarse, hay que participar, es muy fácil hablar, no es soplar y hacer botella. Hay que saber ganar y sé un muy buen perdedor. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos, más allá de los resultados me siento bien, pero con mucha responsabilidad. Agradecer a los jóvenes que fiscalizaron ayer, a mi familia y a los amigos. Continuamos con esa responsabilidad que hablábamos en campaña de sumarnos al bloque y ser una oposición responsable y constructiva. Todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía, ahí nos van a encontrar. Voy a ser el concejal de todos los esquinenses sin distinción de bandería política”. Finalizó.