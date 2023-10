Carla Vallone: “No hay ninguna barbarie en cortar la boleta”

Desde el estudio de TN ESQUINA dialogamos con la candidata a concejal del Partido Popular, Carla Vallone.

Carla expresó: “Venimos trabajando, recorriendo el barrio, visitando a los vecinos. Tratamos de llegar casa por casa, Esquina está muy grande, recorrimos todos los barrios que pudimos y seguimos recorriendo, ahora con boleta en mano. Primero teníamos solo nuestra boleta a nivel local, la parte de concejales, pero ahora ya contamos con la boleta a nivel nacional que acompañamos a Patricia Bullrich, así que ahora ya lo estamos haciendo con boleta en mano y seguimos visitando a los vecinos. Es la lista 169, solo tenemos categoría a concejales. Nosotros siempre recomendamos que la gente si nos decide acompañar lleve armado su voto, pero si todavía están indecisos y ese día van a elegir en el cuarto oscuro, si nos quieren acompañar tienen que saber que cualquier lista a nivel nacional que elijan tiene su categoría de concejales y para que el voto no sea nulo tendrían que cortar esa categoría y agregar la nuestra”.

“La gente está necesitando el contacto con el político, le gusta que uno vaya, que lo visite, que le pregunté. A veces no te reclaman nada, al contrario, te agradecen. Es escuchar a la gente, hay mucha gente mayor sola, que vive sola, que sus hijos se fueron de Esquina y no volvieron, creo que también tendríamos que ver y volver eso en alguna actividad y entretenimiento, hay mucha gente sola necesitando que alguien la acompañe. En diez cuadras la realidad cambia un montón, porque a veces el agua llega hasta una esquina y de ahí a dos casas más allá, el vecino no tiene agua, no tiene cloaca y el vecino tiene todo. Esquina tiene realidades muy variadas, o sea que hay mucho por hacer y distinto. Yo tengo conociendo, que hay un plan de ordenamiento territorial que no sé si se lo está siguiendo, no sé en que estado quedó. Cada vez que uno tiene un proyecto tiene que proyectar no solamente en lo inmediato, sino a futuro, y pienso que también cada vez que se hace un proyecto macro o en gran escala tiene que ser más globalizado, de pensar en todo el contexto. Pienso que hay que hacer un estudio en micro y a futuro, no solamente decir “ponemos tantos metros de cloaca”. Afirmó

“Yo opino que todas las personas que nos están escuchando tienen que votar de acuerdo a sus convicciones, que voten libre al candidato o candidata que les guste, hablo a nivel local. No hay ninguna barbarie en cortar la boleta, porque si no el voto es nulo, por algo hay una ley electoral que dispone la categoría de los candidatos y como es el sistema. Nosotros nos presentamos libremente, tratamos de ser lo más claro, simples y honestos y decirle está, nuestra lista es la mejor que tenemos, nos falta experiencia, pero nos sobran ganas de trabajar, entonces no hay ningún problema en que si nos quieren acompañar a nosotros o a la lista que sea, pueden armar el voto como más les guste, sean libres de elegir. Nosotros acompañamos institucionalmente y partidariamente a Patricia Bullrich que la elegimos para que ella nos dirija y dirija el destino de los argentinos, otra muy distinta es que nosotros nos presentamos a nivel local como opción para representar a los vecinos”. Finalizó