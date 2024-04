Carlos Carril: “Estamos ansiosos para que arranque el torneo”

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con el Prof. Carlos Carril sobre la Liga Esquinense de Fútbol.

Carlos expresó: “Estamos ansiosos para que arranque el torneo. Se hizo un poquito largo, pero todo fue por inclemencias del tiempo. Ayer estuvimos mirando unas canchas y estaban con agua, así que estamos complicados. Ojalá que no llueva más. El día sábado hay partido en cancha de San Martín a partir de las 10:00 de tercera división. A partir de las 12:00 otro partido de tercera división. A la tarde arrancan los partidos de primera división. El día sábado en cancha de San Martín en primera división juegan a las 14:00 “Sacachispas” vs Berón de Astrada, a las 16:00 el local “San Martin” vs. San Roque. El domingo en cancha de “Sportiva” a partir de las 14:00 “Submarino” vs. “Porvenir” y a las 16:00 “Sportiva” vs. Football”. También el domingo en cancha de Berón de Astrada de Pueblo Libertador primera división Unión de Libertador vs. Deportivo Esquina”.