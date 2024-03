Carlos Coria: “Logramos que ex cura Pacheco sea detenido y cumpla su condena en la unidad penal N°6”

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con el Dr. Carlos Coria y Osvaldo Ramírez sobre la retención del ex Cura Pacheco.

Carlos expresó: “Por fin logramos que Pacheco sea detenido en la unidad penal seis como le habíamos solicitado al Tribunal Oral Penal porque Pacheco fue condenado por el sistema viejo. El Tribunal Oral Penal ya emitió la orden de detención para que sea trasladado y alojado en la unidad seis para cumplir el resto de la peña. Yo soy el abogado de la víctima, acompaño a Osvaldo Ramírez, que desde el 2013 viene luchando”.

“Cuando salió la casación de la confirmación de los trece años, nosotros solicitamos al Tribunal Oral Penal que emita la orden de detención y que sea trasladado a la unidad seis y no a la granja “Yatay” porque no hay razón para que tenga un privilegio de semejante envergadura. Cómo querella era lo que esperaba, yo estaba seguro de que iba a suceder, el segundo juicio contra Pacheco se realizó con todas las garantías constitucionales y fue revisado por casación, de hecho presentó un recurso extraordinario que fue rechazado. Se cierra al menos la historia judicial en cuanto a Pacheco”. Finalizó

Osvaldo expresó: “Una parte de la historia terminó que era la parte de la justicia. Llegó a su fin la parte penal. Estoy re contento y feliz. Fue una lucha de muchos años, pero yo siempre estuve tranquilo porque sabía que decía la verdad y tarde o temprano esto iba a pasar. Estas son cosas que llevas toda la vida porque no hay algo que te borre los recuerdos de la cabeza. Uno con el paso del tiempo y a medida que vas creciendo buscas estar bien y aprendés a sobrellevar esto, se logra estar medianamente bien, tranquilo y en paz sabiendo que ahora si llegó a su fin esta parte. Los recuerdos están, pero hay que seguir y vivir la vida. Llegó a su fin la historia y Pacheco está dónde tuvo que estar siempre”.

“Estoy agradecido de por vida con el Dr. Carlos Coria porque no existen muchas personas así, profesionales y buena persona que se brinde así por completo a una situación como la mía. Siempre tuve la tranquilidad de saber que dije la verdad por más que te apunten, esa tranquilidad no te quita nadie. Es difícil manejar la cabeza, pero se puede. Está todo en uno, es voluntad propia, es fuerza, es ganas, es el deseo de que se haga justicia y nada más. Mucho tiene que ver Dios, porque yo siempre dije que denuncie a una persona que se escondía detrás de una investidura de sotanas para hacer esos actos diabólicos que hacía, pero acá no tiene que ver Dios. Dios no es el culpable de las cosas malas que pasan en la vida, pero sí las personas. En Dios no existe el mal, Dios es amor”. Finalizó.