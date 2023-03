Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el Vice Intendente Carlos “Tanti” Bianchi para informarnos sobre el pago faltante de parte del municipio a las comparsas que participaron de los carnavales 2023.

“Tanti” expresó: —»Si hay algo que tuvo este carnaval, es la absoluta y total transparencia, eso no puede estar en duda porque fue un sistema que estuvo abierto a todo el público. Todos podían controlar porque cada cosa que se vendía salía en el sistema. Eso es necesario aclarar porque si es importante para mí que fui el coordinador. Lo que paso es que había una disputa entre comparsas de como dividirse ese monto. Nosotros nunca nos metimos en la división de las comparsas. Nosotros teníamos un cachet por el monto total y después ellos se dividían en distintos porcentajes. En el contrato pusimos: 70% para las comparsas y 30% para el municipio, de lo recaudado en sillas. Como había ese conflicto, de como dividirse ese monto entre ellos, paso el tiempo y hoy cuando me terminan de pasar el informe me dicen: “No sé cuál es el reclamo si la factura se presentó el 13”. O sea que fue el lunes pasado. Todos sabes que la Municipalidad tiene un proceso administrativo que no paga automáticamente. No puede hacerlo porque tiene que pasar los distintos controles cruzados para que la administración publica sea transparente.”—

sSin embargo, continúo —»El cachet estaba todo pago, lo que faltaba es el porcentaje de las sillas, que como hubo un conflicto entre ellos, que no sé si persiste o no, yo lo que aconseje, y el asesor legal se los iba a decir, es que se haga un depósito judicial sobre ese monto y que después la justicia determine como entregarle a ellos, si es que no se ponen de acuerdo. Era una de las opciones, hacerlo así, para no tener nosotros un conflicto. Es un problema en el que nosotros no nos metimos ni nos pensamos meter en como se arreglan ellos.”—

Para finalizar, agregó: —»Entiendo que comienza el año político, y ojalá que no se tomen estas mañas. Hay que sobresalir con propuestas, militancia y proyectos. En la justicia no hay ninguna denuncia. El sistema es transparente, pero un evento de esta magnitud todavía tiene gastos que se están presentando, estamos esperando contar con toda esa información, porque los ingresos son totalmente transparentes y se está cumpliendo correctamente como corresponde en los plazos que se estipuló cumplir.”—