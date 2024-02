Comenzó la Colonia Municipal gratuita para adultos mayores en el Solárium.

El móvil de “TN Esquina” diálogo con Luciana Papaleo titular a cargo de la Dirección de Adultos Mayores del municipio.

Luciana expresó: “Estamos con la actividad de plaza PAMI que terminó el viernes. Convenio de PAMI con el municipio del año anterior, el cual se realizaba en plaza Pescio. Después de eso comenzaba la colonia de vacaciones como todos los años, también de PAMI. Estábamos esperando este año, pero no hay colonia ni ninguna actividad desde PAMI recreativa, se terminó todo. Estábamos viendo y tratando de buscar la manera de hacerla municipal, que la municipalidad se haga cargo de la colonia para que los adultos mayores no se queden sin la misma”.

Sin embargo, agregó: “En estas dos semanas me quedé sin teléfono y estuve con algunos inconvenientes personales, y fue ahí que no me pude encontrar con el Centro de Jubilados Nacionales, porque siempre trabajamos muy bien con ellos. Yo siempre desde mi concejalía colaboré con ellos y con Graciela. Ellos se apuraron porque estaban con ganas de ir a la pileta, encima con este clima. Se apuraron y consiguieron para el transporte y pagaron particular, pero la idea era buscar la manera que el municipio se haga cargo este año para que los adultos mayores no se queden sin su colonia de vacaciones. Sabemos que si es particular van a ir la mitad o menos de la mitad y de una manera gratuita van a tener todos la posibilidad de ir”.

Por suerte llegamos a un acuerdo, cerramos algunos números y hoy empezamos la Colonia de Vacaciones para todos los adultos mayores. Estamos en la misma colonia de siempre, Colonia de Vacaciones Municipal en este caso para los adultos mayores en pileta el Solárium con dos profesores de educación física. Se los busca con transporte municipal, se hace todo un recorrido que empieza en el barrio 128 viviendas a las 8 de la mañana. Están invitados a asistir todos los adultos mayores, lunes miércoles y viernes de 8 a 12″. Finalizó.