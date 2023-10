Dr. Eduardo Vallejos: “Se aprobó la ampliación del presupuesto municipal”.

Desde el móvil de TN ESQUINA entrevistamos al Dr. Eduardo Vallejos, tesorero de la municipalidad de Esquina, para dialogar sobre la ampliación del presupuesto municipal.

Eduardo expresó: “En la sesión de la semana pasada en el concejo habíamos pedido la ampliación del presupuesto, se resolvió pasarlo a comisión y fue aprobado. Desde hacienda solicitamos un incremento del 18% del presupuesto actual, teniendo en cuenta que ese presupuesto se elaboró en octubre del año pasado y solo en agosto hablamos de una inflación del 112%, no son número que estén alejados de la realidad, incluso los concejales de la oposición también lo manifestaron”.

“Le pedimos disculpas a los proveedores que en estos días no pudimos darles curso con algunas facturas, ahora vamos a poder normalizar eso. No fue un tema de fondos de la municipalidad, la coparticipación, los ingresos seguían recibiéndose lo que no podíamos era hacer uso de eso. Agradecemos a los señores concejales que entendieron la realidad y saben perfectamente que es atendible el planteo que se realizó. Los sueldos se pagaron normalmente, el día 29 ya se cumplió con la parte de los sueldos. Venimos al día con todo lo que es obra social, jubilaciones, AFIP, el municipio no tiene ningún tipo de deuda, no tiene préstamos tomados, las finanzas son totalmente sanas, no hay deudas exigibles. Incluso tuvimos que atender deudas de gestiones anteriores”. Finalizó