Eduardo Vallejos: “No tenemos el apoyo provincial que nos facilitaría obras como pavimento, iluminación, etc”

Desde el estudio de TN ESQUINA dialogamos con Contador Eduardo Vallejos, tesorero del municipio y persona a cargo de la secretaría de hacienda temporalmente.

Eduardo expresó: “Con respecto a las finanzas del municipio, están en muy buen estado. Es muy saneada, no tenemos ningún tipo de deuda, no hay créditos tomados. Tratamos de evitar todo tipo de gastos superfluos y demás. Todo bajo el lineamiento y las indicaciones que nos dan el Intendente. Toda la disponibilidad que se pueda va destinada a obras, porque no tenemos el apoyo provincial que nos facilitaría obras como pavimento, iluminación, refacciones de edificios, etc. En los demás lugares la provincia facilita ese tipo de obras. En nuestro caso no contamos con ese apoyo, así que mucho de esos trabajos debemos afrontarlos con las finanzas de la municipalidad”.

“La relación con el gremio municipal es muy buena, todos somos conscientes de que el nivel de sueldo que se está abonando no alcanza a cubrir las necesidades básicas y que necesitamos aumentar, pero también somos conscientes de las imposibilidades que se tiene. Nuestro gran inconveniente es la cantidad de personal en planta con la que contamos. Eso hace que sea muy difícil el aumento, porque es demasiada la cantidad de personas y es un monto considerable.”Lo prioritario siempre es la atención del personal, entonces siempre estamos teniendo la tranquilidad que durante los próximos 3 meses al personal municipal lo vamos a poder tener, esa tranquilidad la tenemos y no queremos asumir ningún tipo de compromiso que nos reste eso a futuro o que pongan en peligro esa tranquilidad. Como prioridad el sueldo municipal, y como segunda prioridad ya viene todo lo que es obras que mejoran la calidad de vida del esquinense. Hay una realidad que Esquina ha crecido mucho, crece en una proporción mayor de lo que es un crecimiento normal demográfico”. Finalizó.