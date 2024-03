Enrique Aranda: “A partir de la semana que viene vamos a realizar controles exhaustivos a las motos”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el director de Seguridad Urbana y Vial del municipio, Enrique Aranda, sobre el accidente ocurrido en el día de ayer y las medidas de prevención que tienen dispuestas para nuestra ciudad.

Enrique expresó: “Esto es un llamado de atención a la sociedad. Nosotros somos los responsables a la hora de salir a la vía pública. Hay que tomar conciencia sobre la mala costumbre y el mal hábito que tenemos de no usar el casco. Está estadísticamente comprobado que el casco salva vidas, nosotros no podemos hacer oídos sordos porque después nos toca con un amigo o un familiar y es muy doloroso. El año pasado cuando vino el ingeniero Flores a inaugurar la parte del Arroyo Iguazú nosotros insistimos personalmente y via mail con un pedido (una solicitud) a Vialidad Nacional sobre la importancia de remarcar la Ruta Nacional en lo que respecta al casco urbano y suburbano de Esquina. Nosotros necesitamos señalización y remarcado en la Ruta Nacional por donde atraviesa nuestra ciudad, porque vemos que los accidentes que mayormente ocurren son sobre Ruta Nacional. Nosotros necesitamos esa parte porque hay días de lluvia por ejemplo, que no se ve la demarcación. Vamos a insistir en esta parte”.

“Nosotros vamos a empezar a endurecer un poco más esta parte que nos toca, porque se hizo toda la campaña de prevención, se hizo toda una etapa de trabajo que a nosotros nos dio resultado, tenemos mínimos de accidentes en la vida pública y nuestros puntos rojos es sobre ruta Nacional. Vamos a comenzar desde la próxima semana una tarea de control más exhaustivo, el viernes tenemos una charla con la Agencia Nacional de seguridad Vial sobre estas cuestiones y la tarea que se viene. Los controles van a ser completos: chapa patente, espejo, luces, casco. Todo lo que es moto vamos a seguir insistiendo, estos días sacamos de circulación varias motos”. Finalizó