Esquina: Este fin de semana arranca el fútbol de la liga Esquinense.

Después de la postergación, este fin de semana arranca el torneo de la Liga Esquinense de Fútbol. Se esperaba ansiosamente que dé comienzo este torneo y que la pelota empiece a rodar.Con 10 clubes se va a dar inicio el Campeonato y este fin de semana se juega la primera fecha.

La frutilla del postre es que el primer partido es el clásico entre Sportiva vs. Football.1° Fecha: Submarino Amarillo vs. El Porvenir Sportiva vs. Football Sacachispas vs. Berón de Astrada Unión de Libertador vs. Deportivo Esquina San Martin vs. San Roque