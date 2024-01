Explotaron las quejas en las redes sociales por el precio de las entradas a los Carnavales esquinenses Edición 2024.

Las entradas para las noches de carnaval en Esquina ya pueden adquirirse de forma anticipada, pero en las redes explotaron los comentarios por los excesivos precios de compra. La más accesible es la anticipada general con un valor de $4.000 pesos.

Cabe destacar que, este año, la organización del Carnaval la llevan adelante empresarios privados, que, lamentablemente, dejaron atrás los precios populares que se acostumbraban mantener para los Carnavales.

Los comentarios y las quejas no tardaron en aparecer “Que bueno sería que tan solo piensen un poquito más en el valor de las entradas para la gente, ninguno se quiere perder la fiesta hermosa que tiene Esquina, que es nuestro Carnaval, un poquito de piedad y empatía nada más, no es un enojo ni mucho menos, pero hagamos que la fiesta sea mundial. Algunos me dirán: ¡PARA ESO ESTÁ LA NOCHE GRATIS! Y no, déjenme decirles que como comparsero y Dirigente, que en la noche gratis las comparsas no están completas, muchos ya van a estudiar y otros ni siquiera bailan por el desgaste y ganas. Si seguimos estos pasos vamos a terminar perdiendo la atracción que tiene esto” Fue uno de los comentarios que resonó por las redes sociales.

Una familia tipo con dos adultos y dos menores necesita $16.000 para acceder al predio, contando una entrada general que es la más económica a $4.000. Pero si hablamos de tribuna vip, el costo sería de $28.000, siete mil pesos por persona, sin contar la comida, la bebida o algún otro gasto.