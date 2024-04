Francisco Aratto: “El Intendente Benítez es un mentiroso y hace política rastrera”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Dr. Francisco Aratto sobre el comunicado oficial del fin de semana sobre la obra de Bv. Ricardo Alfonsín.

Francisco expresó: “Hay un ensañamiento del Intendente hacia mi persona y al gobierno de la provincia de Corrientes, hacía las cosas que pasaron. Hay una forma muy particular de echarle la culpa a los demás de todo lo que pasa. Ahora se fue el agua y pegué una vuelta a la ciudad y no se puede andar porque las calles están intransitables, ya que no tienen mantenimiento. No es solamente si hubo un desvío o no. La costanera que se cayó no se puede pasar. Te está hablando el responsable de Esquina que no hace nada por Esquina. Entonces, ¿qué es lo que hizo con los vecinos? Echarnos la culpa. A mí me han llamado alrededor de 30, 40 personas diciéndome que el Intendente les dijo que yo era el responsable de que el agua no corriera. El escándalo que se armó fue para justificarse ante la gente que es la que sufre. Yo lo tengo que respetar por su embestidura, pero él no respeta a los vecinos, es un mentiroso. Que me diga que hizo él para que se vaya el agua, ¿Qué hizo puso una bomba? ¿Qué puso al servicio de los vecinos para que se vaya el agua? Es realmente un buen Kirchnerista, porque le echa la culpa a los demás”.

“Hace eso para que desde la provincia vean el problema que hubo y vengan y arreglen, porque él no invierte un peso en Esquina. ¿Qué hace con la plata de Esquina? Yo no lo sé. Pero, no invierte un solo peso en los desagües de Esquina. Este pataleo que hizo es imperdonable. Hay que aclarar las cosas porque así no se puede mentir. Realmente lo que hizo Benítez es de una persona de baja estofa, que no tiene escrúpulos, que no le calienta a quien le va a echar la culpa. Tiene miedo de la gente, tiembla cuando le ve a la gente porque les miente en la cara, salía por atrás de la municipalidad. Llevaron a una persona en silla de ruedas para presionar al gobierno provincial. Acá hay un montón de cosas que hablan de política rastrera, cuando la gente en serio está sufriendo. Hay una falta de honestidad del Intendente que es notable”. Agregó

“La municipalidad no tiene ningún bombeador para solucionar, ¡Ni uno! No tienen solución para la gente. Yo hablé con Sosa y me dijo que no había. Pero el problema estaba en agarrarme a mí, hacerme miércoles como me hicieron y que el gobierno de la provincia venga y les haga la obra. Eso es una avivada. Ahora es “Papá Provincia”, porque se murió “Papá Nación”. La plata que le dieron para hacer la Costanera la va a tener que rendir, porque si el Concejo Deliberante no pide la información un grupo de vecinos ya nos estamos juntándonos para hacerle la denuncia penal que merece. La costanera de Esquina está caída desde enero y tiene el tupé de salir a hablar. Quiero hacer público el ataque hacia mi persona de esta forma traidora y rastrera, mintiéndole a la gente en la cara. Iban a golpearle la puerta y les decía: “Vayan y díganle a Aratto”. Finalizó