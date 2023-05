Francisco Aratto: “Me sorprendió de que se use el púlpito para hablar de política en favor de ciertos sectores políticos delante de diez mil personas”

Mediante un contacto telefónico, entrevistamos al Dr. Francisco Aratto, dirigente de la UCR local, quien nos habló sobre los dichos del Padre Juan Carlos Mendoza en la fiesta patronal el pasado lunes.

– Dr. Aratto, quisiéramos preguntarle su opinión respecto a los dichos del Padre Juan Carlos Mendoza el día lunes, por la festividad de Santa Rita.

– Si, yo quiero poner en contexto lo que voy a decir. A mí me tocó el 22 de mayo viajar a Goya, en medio de lo que significa el corte del puente. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12:30 a Goya porque el camino alternativo estaba realmente mal por las lluvias, a la vuelta veníamos escuchando una radio colegas de ustedes que estaba transmitiendo la procesión, escuchamos sintiendo que no podíamos estar en la procesión de Santa Rita, hasta que en un momento escuchamos las palabras del Padre Mendoza que a mí me dejó desconcertado porque, si bien dijo algunas cosas ciertas que a mí me estaban pasando, como el corte del puente en forma intempestiva, gente autoritaria que te hace ir por un camino que no está preparado. Pero quedamos absolutamente sorprendidos de que se use el púlpito más importante, con diez mil personas, para hablar de política lisa y llanamente en favor de ciertos sectores políticos. En una obvia discriminación, golpeando al gobierno provincial, a los dirigentes locales y transferirnos las responsabilidades a todos nosotros de que tenemos que hacer cosas que él, desde su lugar de pastor no cumple. Yo no me acuerdo haber visto al Padre Mendoza andar por los barrios donde nosotros andamos todos los días, no nos encontramos nunca. No lo vi dándoles una mano a personas que viven en situaciones realmente difíciles, en viviendas precarias donde pasan momentos realmente duros. Fue un mensaje donde a la sociedad se le hace creer que no hay responsabilidades, de que no hay mérito, que no se necesita tener mérito para que el estado te dé las cosas. Esquina hoy vive en un azote permanente de una realidad que está dibujada. Esto es una predica que realmente no construye y hace que la gente entre en un estado difícil.

– ¿Usted piensa que iba a un sector en particular o a toda la dirigencia política en general?

– Fijate vos que cuando se hizo referencia a la dirigencia, yo estoy de acuerdo con él absolutamente en la renovación de la dirigencia. Entonces cuando vos tenes que renovar, sacas lo que no sirve para poner lo que sirve. Me hizo acordar mucho al mensaje kirchnerista de que el mérito no sirve, de que el estado te tiene que proteger. Él se pone en una situación donde se excluye de la sociedad, porque realmente no sabemos cuál es el papel que tiene él para hacer una crítica de este tipo. Mandó a trabajar a los concejales, nombró al gobernador, nombró a los dirigentes pero no al Ejecutivo Municipal, que bien pudo haber dicho “el intendente” pero no lo hizo. Acá hubo un direccionamiento y una predica muy parecida a lo que es el kircnerismo hoy en la Argentina.

– ¿Cuál es la vara con la que se va a medir quienes son los que se van a renovar y quienes no?

– A eso me refiero, porque yo soy radical y católico. Pero nos están tirando un mensaje caótico, anárquico, un mensaje de desesperanza, como en el 2001 “que se vayan todos”. Es fácil, pero hay que hablar desde la autoridad moral y la autoridad política y de mi trabajo, diciendo “todos los inútiles que se vayan”. Las personas que nos equivocamos siempre es porque estamos haciendo siempre, entonces acá la renovación es una renovación espontanea, porque es la sociedad la que elige cuando va a votar, entre dos opciones. No puede él comparar a Gildo Insfrán con el gobierno de Corrientes, es una grosería. Porque Insfrán desde los ochenta que está él, pero en Corrientes hemos tenido veinte años de gobiernos radicales como dice él, muchos gobernadores y sabe Valdés que tiene su gobierno hasta el 2025 y no puede ser más re electo.

– ¿Puede ser que esto pase por la falta de visita del Gobernador a la ciudad, siendo la última en la campaña de 2021?

– Pero el Gobernador no va a dar misa, lo único que le falta es dar misa. Él no puede pararse delante de un púlpito, por eso yo estoy reclamando públicamente, porque si quería que venga el Gobernador sólo tenía que decirlo. Se está visitando las ciudades donde hay elecciones a Concejales, que acá en Esquina no hay porque así lo decidió el Intendente.