Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con el Intendente Hugo Daniel Benítez sobre el hecho ocurrido el fin de semana en nuestra ciudad cuando un empleado municipal con una Máquina del Municipio, derrumbó la casa de un vecino.

Hugo expresó: —»El muchacho de apellido Godoy hace rato viene trabajando para el municipio. La actitud de él no es la correcta en ese sentido. Hay que ver como se produjo el desenlace. Para eso yo hablé con el Secretario y el Director de Obras Públicas y de Servicios Públicos que son quienes están a cargo de eso. Aparentemente, hubo una coima, eso no lo sé. Si se hizo la denuncia, eso está en manos de la justicia. Nosotros no podemos seguir detrás de cada una de las máquinas y de cada una de las personas.”—

Sin embargo, continúo —»El maquinista seguro ya no está trabajando. Son conductas que nosotros no podemos manejar. Sabemos que es un vehículo municipal, que es de todos, pero hay que ver el contexto, que le dijo la persona. Quizás le comunicó que ya pagó, o que la casa era suya. Él podía haber llamado a alguno de los Directores o al Secretario, de última me podía llamar a mí. Pero seguramente pudo haber creído lo que le dijo este hombre, porque ahí hay una comunidad gitana que casi todas las casas son de la comunidad. Yo no es que quiero salir en defensa, cometió una actitud que no corresponde. Hubo algo externo que uno no conoce, no sabe y tampoco puede acusar porque no vio.”—

Para finalizar, agregó: —»Por lo menos mi postura es (porque algo conozco de vehículos) que los agentes municipales no cuidan los vehículos. Porque el que pasó por el municipio sabe que es así. Entonces cuando tomamos un agente que tiene una máquina vial y demás, mayormente lo hacemos llevar a la casa para que la engrase, la cuide y la lave. Porque eso requieren esas máquinas que son muy delicadas y son muy costosas a la hora de arreglarlas. Entonces no pueden ir de mano en mano, hoy la maneja Juan, mañana Pedro, pasado Rodolfo. Entonces esa es la postura que tenemos nosotros de darle la máquina a los maquinistas y que sea uno el que la maneja. Este muchacho trabajaba hace rato. Ahora, que le pasó, que hubo antes de eso, no sé. Hay máquinas puntuales que le hacemos llevar al chofer para que le haga el engrase correspondiente y demás. Pero bueno, fue un problema ahí de la comunidad.”—