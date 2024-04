Hugo Benítez junto funcionarios y Vialidad Provincial en la obra de Bv. Ricardo Alfonsín.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Intendente Hugo Daniel Benítez, quien se encuentra junto a Vialidad Provincial en la obra del Bv. Raúl Alfonsín. Hugo expresó: “Llegó Vialidad provincial y están mirando los perjuicios que se hicieron en este socavón. Por supuesto perjuicios que hizo el agua, no estoy polemizando con nadie ni quiero. De aquí en adelante están viendo para saber que van a hacer y todos los pormenores nos van a dar ahora en mi despacho o en su momento. Estoy contento porque se acercaron algunos vecinos y el tiempo es favorable. Por supuesto se sacó la obstrucción, eso era lo que pedía el jefe de vialidad después que nosotros lo hablamos. Ellos dijeron que urgentemente saquen eso, se sacó después, pero el daño que hizo en los barrios y la preocupación de la gente también hay que aguantar. Vialidad nos informó que van a hacer una cámara y van a llevar pendiente más baja para llegar hasta cerca del río, con nuevos entubamientos. También van a mirar más adentro de la obstrucción si hay algún tubo o algo que se ha despegado”.

“En ningún momento agredí ni nombré la persona que hoy estuvo con ustedes anteriormente. Ni nombré porque yo no quiero eso, yo quiero lo mejor para Esquina y de alguna vez por todas nos pongamos la camiseta de Esquina y salir adelante todos juntos. No son tiempos electorales de echarse la culpa, la gente quiere soluciones y no que estemos peleando entre nosotros. De ninguna manera traté de pelear o de agredir. Lo único que pedía era lo que me dijo el Ingeniero de Corrientes (Cardozo, el nuevo Director de Vialidad) que saquen el taponamiento que pusieron, nada más. No hice otra cosa más que eso. Yo estoy llevando adelante una función pública y soy el responsable de lo que pasa en Esquina. Pero, si se va a hacer una obra, del gobierno de la provincia, que vino el gobernador y fuimos a ver juntos con la comitiva del gobernador, nosotros sabíamos y estábamos agradecidos de lo que se hizo como esquinenses. Yo tendría que saber cómo Intendente que iban a obstruir esto”. Finalizó