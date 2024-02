Hugo Benítez: “Las evaluaciones en la costanera se hicieron, tal vez pudo haber algún error humano”

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos de diversos temas con el Intendente municipal Hugo Daniel Benítez.

Hugo expresó: “Festejo mucho que el Gobernador se haya puesto en contacto con el municipio de Esquina, más allá de quién sea el Intendente él es el Gobernador y es un hombre que tiene que ser respetado. Tenemos que respetar la democracia, más aún hacer honor a los 40 años de democracia que llevamos. Es muy bueno que el Gobernador venga y se puedan hacer cosas en conjunto. Cuando nos juntamos todos los Intendentes con él, cada uno expuso como había afectado en sus localidades el temporal, yo le comenté lo que sucedió en Esquina con la costanera y se comprometió en ayudar. Estamos muy agradecidos con la ayuda del gobierno de la provincia y también con nación”.

Sin embargo, agregó: “Las evaluaciones en la costanera se hicieron, tal vez pudo haber algún error humano, pero eso pasa en cualquier construcción. Tampoco se puede contra las inclemencias del tiempo, que te caigan mil milímetros en quince días y en tres días cuatrocientos cincuenta milímetros y que toda el agua caiga ahí es un problema. Los ingenieros realizan una estructura para una cosa normal. Se caen edificios y se caen casas, pido haber pasado que haya habido un error humano. Hay técnicos que te dicen que pudo haber faltó esto o aquello o que no tenía defensa hacia el río, pero la fuerza no fue del lado del río, sino que fue del lado de la península. Acá no hay culpables, eso cayó. No es cuestión de echar la culpa a nadie, eso cayó porque vinieron 450 mm que no los frenas con nada y no tenemos que pensar en culpables, sino en reconstruir eso y seguir adelante con otras obras.

“Te podés equivocar tres mil veces, pero hay que seguir adelante, no podemos volver atrás. Un ser humano se puede equivocar. Vinieron técnicos y hasta un arquitecto brasilero, lo conocí, me dijo que era ingeniero, estuvimos mirando y demás. Lo que yo quiero que comprenda el pueblo es que no es una estructura que se hizo sobre ya en una parte que había, ahí se rellenó, se echaron como tres mil camiones de tierra, se le ganó al río. Nosotros con la gran bajante lo pudimos hacer, lo que queremos es que no se pierda todo lo que hicimos. Cuando pasa una cosa de estas es una experiencia que uno va teniendo para futuro, porque de ahora en adelante van a venir temporales”. Finalizó