Hugo Benítez: “Mañana llega vialidad provincial a hacerse cargo de arreglar la obstrucción del desagüe”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con el Intendente de la ciudad de Esquina, Hugo Daniel Benítez, sobre la preocupación de los vecinos por la acumulación de agua en distintos barrios de la ciudad.

Hugo expresó: “Nosotros estamos totalmente ajenos a esto porque se ha provocado una obstrucción en un desagüe que nosotros no sabíamos. No estuvimos en conocimiento que eso se estaba realizando después de la ruptura del cabezal del mismo desagüe. El gobernador mismo en mi presencia le dijo a la empresa constructora que comiencen a arreglarlo como corresponde. Respecto a los dichos que nosotros conectamos más desagües a ese, eso es imposible porque nosotros hicimos desagües hasta Arroyo Vega, todo por la Morocha. En fin, hicimos muchos desagües y eso es como pasarle la responsabilidad a uno y a otro, yo no estoy en esa. Eso se descabezó por la cantidad de lluvia que viene cayendo día a día. Lo que se hizo mal ahí (y no se pidió autorización) es la obstrucción de la salida. Recién corté con Vialidad Nacional y me dijo que lo que hizo esta persona está mal, porque obstruyó toda la salida y eso no se hace así. Por eso es que el agua está dando vueltas y no se va”.

“Lo que hay que hacer es pedir autorización para realizar una obra, yo no le niego a nadie y soy abierto a quien quiera y traiga obras para el progreso de Esquina. El desagüe sigue obstruido porque tenía la orden de romper, pero no lo hizo como tenía que hacerse y no lo destapó como lo tienen que destapar. Ahora están filmando para enviarle nuevamente al Secretario de Vialidad porque ellos están por enviar las máquinas mañana y hacer ellos el desagüe porque esto es invivible lo que está pasando la gente ahí. Esto no es una cuestión nuestra, eso estaba solucionado, ya estaba el canal hecho, eso funcionaba perfectamente. Sigue el problema porque no se sacó esa obstrucción, recién corto con el ingeniero de Vialidad y me dijo que mañana a primera hora están acá ellos para romper y hacer la obra como corresponde. Para realizar esa obstrucción no se pidió ningún permiso al municipio, porque si ingresaba un pedido lo primero que le íbamos a decir es que no lo autorizamos”. Finalizó