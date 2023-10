Hugo Benítez: “Sabíamos que la gente no nos podía fallar”

Desde el estudio de TN ESQUINA nos comunicamos telefónicamente con el Intendente Municipal Hugo Daniel Benítez.

Hugo expresó: “Estoy más tranqui y contento por el acto democrático que se ha vivido con tranquilidad en todo el país. Triunfó la democracia y eso es lo que realmente uno percibe a 40 años de la misma tenemos que seguirla consolidando. Después los resultados los pone directamente el pueblo de acuerdo a lo que uno hace y lo que uno dice. El pueblo cuando elige no se equivoca y creo que los resultados son los que nosotros esperábamos. Más allá que había candidatos que se la pasaban agrediendo y descalificando a un sector u otro de las fuerzas políticas. Sabemos que eso ya no me gusta más al pueblo, le gusta que caga uno de los candidatos, tiren propuestas que favorezcan al desarrollo de cada uno de los pueblos de las ciudades y el país”.

“A nivel local es más justo que nunca, porque nosotros hicimos más cosas como teníamos que hacer. Sabíamos que la gente no nos podía fallar, la gente tenía que votar de esa manera porque vio el adelanto de Esquina y que se vienen haciendo todos los días cosas nuevas. La mayoría de la gente dice que estamos haciendo más cosas en la segunda gestión que en la primera, todo al revés de lo que hacían antes, y así vamos a seguir. Las obligaciones y el compromiso que vamos a tener ahora con el pueblo van a ser más fuertes, pero vamos a seguir. Estamos continuando con las obras de agua y cloacas en un lugar donde venían reclamando hace muchísimo tiempo. Vamos a seguir trabajando por la seguridad y por la salud, que también tenemos proyectos ya prácticamente aprobados en Nación”. Afirmó

“Nuestro objetivo para poder seguir creciendo era mantener la cantidad de concejales, porque muchas veces hay concejales que te ponen trabas y trabas en cosas para mostrar una oposición por oposición. Esto nos va a dar la posibilidad de trabajar mucho más tranquilos con la mayoría. Con esto no quiero decir que no queremos que nos controlen, nos auditen y que nos marquen cuando nos equivoca, por eso no hay ningún problema. Afirmó Felicito a toda la militancia de la gestión que trabajaron bajo la lluvia y con recursos que por ahí no eran suficientes, contra un aparato provincial que siempre es mayor. La gente ha demostrado que tienen mucha garra, ganas y compromiso. Eso hizo que nosotros podamos conservar los números en el concejo y poder seguir trabajando todos juntos. Hay que seguir trabajando para todos y por todos” Finalizó.