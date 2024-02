José Delfabro: “Para marzo estaría conformada la COESPE y comenzando a organizar la Fiesta del Pacú 2025.

Desde el Móvil de TN ESQUINA dialogamos con José Delfabro sobre la conformación de la COESPE (Comisión Esquinense de Pesca) y la organización de la Fiesta Nacional del Pacú del año que viene.

José expresó: “Nos convocan como la cámara de turismo con lo que es el Club, las barras pesqueras y el municipio para ver si se suspendía o no la edición 2024 de la Fiesta Nacional del Pacú, dónde todos dimos nuestro punto de vista y llegamos a la conclusión que en realidad es un año muy crítico en cuanto a lo económico, dónde se fueron suspendiendo no solo la fiesta del Pacú, sino muchos eventos locales y nacionales. A través de la suspensión también se propuso la creación de la COESPE (Comisión Esquinense de Pesca) que ya en el 2015 se había conformado. La integramos 4 integrantes de la cámara de turismo, 4 integrantes de la barra pesquera, 4 integrantes del club y 4 integrantes del municipio, esto es para la toma de decisiones”.

Sin embargo, continúo: “Se decidió que había que reformular o ajustar un poco lo que es la resolución de la conformación de la COESPE que se hizo en 2015 porque había que hacerle algunos ajustes y actualizar. Ahora a través del consejo deliberante se va a convocar para esa modificación, una vez que se modifique se va a llevar a conformar la COESPE. Informalmente, estuvimos hablando si a mí me podía llegar a interesar presidirla, yo aclare que no tengo ningún problema, independiente del cargo que ocupe, siendo presidente o parte para mí no cambia demasiado si lo que queremos es colaborar y trabajar. Esto no es un nombre, sino un equipo de trabajo y a lo que estamos apuntando es a sumar la mayor cantidad de gente posible para que trabaje. Es una fiesta de Esquina, para Esquina dónde hay que trabajar en conjunto”.

Para finalizar, declaró: “Para marzo ya estaría conformada la COESPE y ya empezando a trabajar en la organización de la Fiesta Nacional del Pacú edición 2025. Hay un montón de gente que quiere participar y hay que capitalizar eso, lo que se hizo bien, tratar de capitalizarlo, los errores tratar de corregir y que no se tenga que empezar a organizar de cero todos los años, sino que la fiesta ya tenga una dinámica propia y que cuando arranquemos en marzo ya sea todo más fácil”.