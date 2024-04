Juan Martín Bechini: “La relación de ELI con la alianza ECO a nivel local está bien”

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con el Presidente de ELI, el Contador, Juan Martín Bechini.

Juan Martín expresó: “A nivel local estamos bien y tranquilos. Sabemos que el año que viene es electoral y nos genera cierta movilidad porque es un panorama político abierto. Da la circunstancia que se da la no reelección del Intendente Municipal y asciende la variedad de actores y dirigentes políticos de nuestra ciudad. Pero, sabemos que para llegar a la final, primero hay que entrenar. Nosotros le llamamos entrenar a hacer política todos los días, dando desde nuestras posibilidades soluciones a las demandas que las personas de Esquina nos solicitan.

“La relación de ELI con el espacio ECO a nivel local está bien. No nos reunimos, pero dentro del Concejo, el diálogo es fluido y permanente. La relación es buena con todos los partidos integrantes de “ECO”. Veremos el año que viene la participación que va a tener ELI dentro de la Alianza “Encuentro por Corrientes”. El acercamiento del Intendente Municipal con el Gobernador es un dato político, pero que en la localidad no tiene por qué influir porque son cuestiones distintas. Los paradigmas de la política están modificando y los dirigentes políticos tienen que adaptarse. Ya no es la misma forma de militar y de hacer política ahora que hace unos años, sobre todo por la irrupción de la tecnología, la comunicación y las redes sociales en nuestras vidas. El dirigente político que no se adapta a la nueva realidad no tiene un buen futuro. En Esquina va a pasar lo mismo, podés tener 80 partidos políticos serios, estructura, etc., pero la realidad política dice que actualmente no se define por eso. Se define en saber interpretar lo que la ciudadanía espera y pretende”. Agregó.

“Nuestro partido a nivel provincial está enfocado en dos puntos fundamentales. El primero es el de la boleta única en papel y el segundo es que estamos teniendo ciclos de capacitaciones y formaciones para poder analizar y apartarnos a esta nueva forma de política actual.El proyecto de boleta única de papel se presentó a través de los Concejales que ELI tiene en cada municipio para apoyar el proyecto. Se aprobó en Goya, Mercedes, Corrientes Capital y varias localidades. En Esquina se presentó el proyecto, pero hasta el día de la fecha no se aprueba, los motivos los desconozco. Es un proyecto que no fue presentado de manera improvisada, se cotejó y se analizó con otras provincias como Santa Fe, Córdoba, etc. Finalizó.