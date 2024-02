Julio D’oria: ” Hay muchos lugares que los vecinos en sus camionetas cargan los residuos”.

Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” dialogamos con el director de Servicios Públicos, Julio D’oria para informar sobre los trabajos de limpieza que se vienen realizando en la ciudad.

Julio expresó: “Tuvimos una gran inundación en la zona del vertedero municipal. La maquinaria se dedicó a tratar de solucionar todo lo que sea tema de desagüe. Los camiones estuvieron trabajando con la gente en evacuación. Entonces nosotros decidimos no hacer recolección durante 10 días que llovió. Eso fue el motivo que a nosotros nos recargó la ciudad con los residuos. No nos olvidemos que el vertedero municipal está a 5 km de la ciudad por camino de tierra. En ese caos nosotros no podíamos meter los vehículos, ya que los camiones tienen 30 mil kilos. Era imposible por la gran lluvia que hubo, ya que el terreno se aflojó. Estábamos empezando a romper los vehículos, entonces decidimos cortar la recolección. Hoy ya está casi controlada, lo único que tenemos es muchas ramas y estamos trabajando en eso”.

Sin embargo, agregó: “Nosotros tenemos que entender que cuando se larga un comunicado es por algo, y los vecinos no colaboraban y seguían sacando la basura. El automotor de Servicios Públicos tuvo que quedarse asistiendo a la gente que estaba inundada, yo no puedo mandar ese camión a levantar recolección mientras haya personas en el agua. Imagínate que el camión vacío tiene 16 mil kg y el camión cargado tiene 36 mil Kg cargado. Entonces nosotros sacamos 16 mil Kg de residuos de cada barrio. A eso, si nosotros lo llevábamos a un terreno flojo y se rompía el palier, uno nuevo de ese camión vale alrededor de $800.000. Entonces tomamos esa decisión. Después retomamos el trabajo y se atrasó porque lamentablemente igual estaba flojo y seguíamos haciendo la recolección. Enganchábamos un tractor al camión y el tractor lo llevaba cinchando hasta el vertedero. Los 5 km los hacía el camión parado, cinchado por un tractor para no romper la maquinaria. Ahí el camión tardaba casi dos horas para salir del vertedero. Son dos horas de trabajo, que en esas dos horas tranquilamente se hacen dos barrios. Eso fue lo que llevó a que la ciudad esté en una situación de emergencia con los residuos. Pero hoy ya está controlado.

Para finalizar, destacó: “Tenemos que restablecer ese tema y también un poco de iluminación que se cayeron gajos y cortaron cables. Hay un gasto económico para el Estado municipal. Estamos organizando y trabajando mucho, el equipo de Servicios con el calor que hace sigue trabajando todo el día. Hay algunas calles que el camión no puede ingresar por el peso que tiene y la magnitud. Hay muchos lugares que los vecinos en sus camionetas cargan los residuos y lo van a tirar en otro barrio con canasto. Tuvimos una reunión con el director de medio ambiente y él se va a dedicar a colocar canastos de residuos en los lugares que faltan. La situación con el tema de residuos ya está casi solucionada”.