Leonor Calabres: “hay que ser una oposición constructiva”

Desde el estudio de TN ESQUINA nos entrevistamos a Leonor Calabres candidata a concejal en segundo lugar de la lista ECO+VAMOS CORRIENTES.

Leonor expresó: “Como candidata es la primera vez que estoy ocupando un lugar dentro de una lista a concejal. Como militante tengo muchos años caminando las calles de Esquina y acompañando a otros candidatos. No soy ajena a la política, pero nunca he llegado a ocupar un cargo y nunca estuve postulada dentro de una lista. Mi militancia es dentro del partido de ELI, también estuve en el PL (Partido Liberal). Empecé mi militancia desde muy chica, en realidad comencé en Santiago del Estero, dónde vivía mi papá, ahí empecé a despuntar ese gustito de estar en la política y en contacto con la gente. Soy docente, me dedico a la docencia, estoy trabajando en la docencia, soy docente por convicción, me encanta dar clases”.

Sin embargo, continúo: “Yo creo que la gente después se las paso, se tomó un tiempo de reflexión para elegir a los candidatos, los empezaron a escuchar más y a conocer sus propuestas. Pienso que la gente hoy está pensando más el voto y eso es importante, porque significa que reflexionaron y ya no es más el voto bronca. La gente cada vez se informa más y eso va a ser nuestro fuerte. Nosotros vamos en el medio de los dos candidatos Nacionales, con mucha fuerza de voluntad, con buenas propuestas de la de Patricia Bullrich, con propuestas serías, viables para un país que necesita estabilidad, seguridad y recuperar las instituciones. La gente nos hace saber que le gusta ver caras nuevas, pero también tenemos la experiencia de Armandito, la juventud de él, las ganas de trabajar, hacemos un muy buen equipo y somos una buena opción para que la gente nos elija”

“Tenemos propuestas del equipo como por ejemplo: queremos una digitalización de las cuentas del municipio, salitas de primeros auxilios, campañas de concientización en la tenencia responsable de mascotas, campañas de concientización sobre los chicos que andan en moto, sobre los riesgos que implica eso para su salud misma, para lo que es salud. Me gustaría trabajar el arte en los barrios, estar en contacto con los jóvenes, que se expresen, hacer equipos de baile, de competencia. Podemos descubrir talentos, escritores, pero no solamente quedarte en hacer una competencia de baile, sino también acompañar otro costado como solidaridad, valores, liderazgo. Tenés un montón para trabajar, estar, contener y hacer que ellos se comprometan por el lugar”. Agregó

“Desde mi punto pienso que hay que hacer una oposición constructiva, ver los proyectos, tener en cuenta la utilidad, amplitud, pero siempre desde lo constructivo, no hacer oposición por hacer oposición y simplemente porque lo presentó la oposición al proyecto voy a decir que no, eso no. Siempre buscando lo mejor para Esquina”. Concluyó.