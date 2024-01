Lino Martínez, comerciante: “Es una “locura” te aumentan los precios los proveedores por las dudas, cualquier motivo es válido para aumentar”

El móvil de “La Mañana de Noticias” dialogó con Lino Martínez, comerciante propietario de panadería “La Perla”, nos informó cómo les afecta los precios de los insumos en estos últimos tiempos.

“A pesar de la situación económica que estamos atravesando, gracias a Dios la demanda que tiene “La Perla” es bastante buena, por eso hay que trabajar para satisfacer a los clientes”.

“El pan dulce artesanal para éstas fechas importantes lo tenemos en buen precio, a pesar que los precios de las frutas secas se fueron por las nubes, en cambio nosotros compramos hace varios meses atras y por eso podemos tener un producto acomodado para el cliente; el kilogramo de pan dulce artesanal lo tenemos a $6.000”.

“Apesar del aumento desmedido que sufrimos en los últimos días de los proveedores, tratamos de hacer el esfuerzo para no trasladar esos aumentos al consumidor final, tratamos de acomodarnos ya que somos un grupo familiar de 4 o 5, por eso es que podemos vender un precio razonable de nuestra mercadería, pero es demasiado difícil porque es mucho los aumentos desmedidos”.

“Te aumentan por la especulación, los precios aumentaron porque especulaban que iba haber un dólar a $1.500, aumentaron por eso, vos llamabas y te decían, tenemos un 13 o 14 % de aumentos, cuando te traían la mercadería terminabas pagando un 20% más siempre tenían o tiene una excusa, esto ya es un abuso que ellos hacen y mas los intermediarios que son los que más ganan”.

“El miércoles hice un pedido de crema chantillí que me salía 33 mil pesos la caja de 4 bidoncitos, cuando me llega el pedido veo en la boleta que el precio me llevo a 80 mil pesos, el 200 % me aumentó, claro que no le recibo y se lo devuelvo, es una locura a cuanto tengo que vender una torta para recuperar?”. Finalizó Martínez