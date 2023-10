Luciana Mendoza: “Se confunde a la sociedad, se habla de proyectos que tiene que ejecutar el ejecutivo”

Desde el estudio de TN Esquina entrevistamos a la Dra. Luciana Mendoza, candidata a Concejal en segundo término.

Luciana expresó: “La verdad que la parte legislativa es completamente diferente a la ejecutiva. Me parece que esto el pueblo debe tener en claro porque con el respeto que se merecen los distintos espacios y fuerzas políticas, creo que muchas veces se confunde a la sociedad, se habla de ciertos proyectos que en realidad tiene que ejecutar el ejecutivo, que es el que administra la cosa publica y hay que ser realistas y decirle a la sociedad que si somos candidatos a concejales y concejalas en realidad es para representar al pueblo y legislar”.

Sin embargo, continúo: “Hay distintas temáticas que nos preocupan y hay una que fundamentalmente me preocupa, particularmente a mí es la falta de un estatuto para trabajadoras y trabajadores municipales. La familia municipal hoy por hoy no cuenta con un estatuto. El estatuto básicamente es una norma que regula derechos y obligaciones de los trabajadores. Algo tan relevante y tan importante para nuestros trabajadores, para la base de la administración pública municipal, no lo contamos. Y ¿Por qué no lo contamos? Porque tenemos una ordenanza de la década del 90 que establece que el estatuto no se puede aplicar. Esto se supo a raíz de un fallo judicial que la justicia determinó que no se pudo aplicar ese estatuto porque nunca se publicó en el boletín oficial, por lo tanto, no tenía vigencia”.

También creo que hay que trabajar en una reforma en cuanto al código de edificación. El código de edificación es de la época de la dictadura. El otro día un MMO que trabaja en la secretaría de Obras Públicas me hace notar lo que se les presentó. Viene un abogado de Esquina, y nos manifiesta que nosotros como obras públicas no podemos hacer inspecciones pasando la ruta solo en el casco céntrico.

“Nosotros como estado no tenemos la herramienta para verificar si esta construcción está mal. Justo en la periferia, en los distintos barrios no tiene el estado esos mecanismos de control. Eso me parece fundamental de verlo. Otro de los cambios que me planteaban muchos vecinos recorriendo las calles me dicen si se podrá hacer alguna ordenanza para que el estado intervenga porque hay muchos propietarios y propietarias de muchos terrenos en los cuales te compra a un precio porque es una laguna, lo rellenan, causan todo un perjuicio, desvían él cause del agua y nos encontramos con barrios inundados. Acá hay especialistas, ciertos ingenieros que manifestaron esa inquietud. Los mismos profesionales se ofrecen para darle el sustento legal que tiene que tener el fundamento que debe tener esa norma. Por eso es importante recorrer la calle, estar con la gente, pero tener una experiencia si se quiere en la parte pública para saber que en distintas áreas dónde te vas hace falta una legislación. Hace falta una norma, un instrumento.En las distintas áreas de la secretaria de gobierno me encontré con Bromatología, al principio al no tener director fue muy difícil para nosotros poder mandar a realizar las inspecciones, pero ahora con un director a cargo dijimos, ¿Qué nos hace falta? Inspectores y parte administrativa. Después el tema de la legislación, tenes distintos locales comerciales y tenés por ejemplo el código de nocturnidad vigente. Hay que armar un equipo de nocturnidad dónde esté gobierno, secretaria de hacienda, bromatología, gestionar en un vehículo especial, la vestimenta, la indumentaria como corresponde. Mandamos a confeccionar chalecos distintivos tanto para el personal de bromatología como para el de zoonosis y que puedan salir en un vehículo oficial y no particular. Eso fue un pedido del Intendente y también mío”. Agregó

“Yo siempre digo, las conductas son personales, yo hablo por mí, por lo que yo tengo en mente, por mis proyectos, mis ideas, mis convicciones y también hablo con base en un proyecto político que hoy por hoy es oficialismo circunstancialmente y que me va a tocar si la gente así lo decide, continuar por esos carriles. Pero hay algo que tengo muy presente y es que a mis convicciones no las voy a dejar en la puerta del recinto”. Concluyó