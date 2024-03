María José Aguirrezabal: “No estamos atendiendo en Anses porque estamos de Asamblea Permanente”.

Desde el móvil de “TN Esquina” dialogamos con la Dra. María José Aguirrezabal sobre el estado de Asamblea Permanente en el que se encuentra la oficina de ANSES por lo cual no brindan atención al público.

María José expresó: “Soy delegada gremial del SECASFPI y nosotros desde el gremio nos convocamos en asamblea atentos a los despidos masivos que hubo el viernes desde la Oficina Nacional de ANSES hacia todo el interior y las provincias. Por desgracia nos volvió a tocar a nosotros, uno de nuestros compañeros que me acompañaba está en este momento, no sabemos si en condición de despedido o que porque no le ha llegado el telegrama, pero no puede ingresar al sistema. Entonces como medida nosotros desde el gremio estamos en Asamblea Permanente, por eso no estamos atendiendo en ANSES. Estamos esperando directivas para saber cómo va a funcionar, si es que va a seguir funcionando la oficina de ANSES en Esquina, en su defecto si mañana no me llegará a mí el telegrama, o si me pedirán un traslado, no sabemos. Es todo una incertidumbre porque salieron los despidos sin saber de dónde, porque no paso por RR. HH., salió directamente de Capital Humano y llegó sorpresivamente, nosotros nos enteramos por no poder ingresar a un sector que tenemos dentro del sistema”.

“La gente creyó que no nos iba a pasar, la gente creyó que eran cargos políticos y que se tenían que ir. Acá no estamos hablando de cargos políticos. Estamos hablando de 46.000 mil habitantes en una localidad que se estaban ahorrando un buen dinero para no ir hasta Goya y perder todo un día de trabajo para poder hacer un trámite o cargar una escolaridad. Estamos hablando de puestos de trabajo, con lo que hoy significa perder tu fuente de laburo, me parece que es importante que el ciudadano antes de emitir alguna opinión se ponga en el lugar del otro y seamos un poco más empáticos”. Finalizó.