Mario Aloy: “No va a ser fácil suplantarlo a Hugo con su liderazgo”

Desde el estudio de TN ESQUINA dialogamos con el Dr. Mario Aloy candidato en primer término de la lista “Esquina Siempre Con Vos”

Mario expresó: “La tarea no es solo buscar consenso, sino presentar proyectos que le toquen más directo al vecino, que sea más palpable la aplicación de determinada ordenanza, determinada accionar va a rozarle más la piel y beneficiarle. No es tan fácil, porque la creatividad, agudizar el ingenio, pero claro, tiene que estar de la mano de algo que le sirva al vecino, tenés que buscar la vuelta respecto a esa situación”.

“Hay que ser responsables en que se pueda construir y generar iniciativa legislativa que lleguen a la gente. También que el que corresponda controle las cuentas públicas, controle como se gasta la plata del pueblo, el control de cada una de las áreas en lo que corresponde al ejecutivo. Yo pretendo tratar de generar consenso. Por el lado nuestro hay gente joven, pero que tiene experiencia en gestión, el caso de la Dra. Luciana Mendoza y Federico Serrano son jóvenes, pero no es que han nacido de un repollo, tiene un ejercicio en función pública y eso creo a mí me va a venir muy bien porque hay que tratar de que no se nota la ausencia de quienes están, por ejemplo el caso de Luciana Papaleo que es muy activa y no va a estar más”. Afirmó

“Con respecto a las otras listas, vimos que hay voluntad de trabajar por Esquina. Yo voy a proponer el trabajo en conjunto, llega el momento de mayor madurez porque vienen tiempos de mayor exigencia. Hemos progresivamente crecido, cuando el justicialismo a nivel nacional era mayoritario, pero acá fuimos siempre minoría hasta llegar a dónde se llegó, costó mucho, cuesta mucho construir poder, porque hay que hacer renunciamientos. Yo me veo como un moderador, una pieza importante a los efectos de conseguir una unión, no va a ser fácil suplantarlo a Hugo con su liderazgo”. Finalizó