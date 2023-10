Martin Tognola:”No hay nada más indigno que manejando los recursos que maneja el municipio hagan casas de madera”

Desde el estudio de la “Mañana de Noticias” entrevistamos al Dr. Martín Tognola, candidato en segundo término a Concejal de la lista del PP (Partido Popular)

Martín expresó: “Quiero contarles que estamos con la lista 169 del PP que es un hermoso grupo, realmente Carlita Vallone se encargó de conseguir un grupo de personas admirables que tienen una empatía social que da gusto y eso me inclino a mí, que vengo de la parte social, me decidió a acercarme a colaborar con ellos, después surgió lo de ser candidato mediante una votación. En este grupo se dio algo tan homogéneo que no importa el lugar en la lista, sino que a la hora de discutir un tema y al momento de las decisiones todos somos iguales. Acá nos encolumnamos detrás de una idea y un ideal, no nos encolumnamos detrás de una persona”.

Sin embargo continúo: “Lo que vimos es que la gente, por un lado, quiere el cambio y por el otro teme el cambio. Nos encontramos con esa ambigüedad, por un lado, dicen siempre los mismos, las mismas caras, siempre nos prometen y al otro día levantan las cosas y se van, la gente ve bien el cambio, pero quieren que ese cambio venga representado por personas que ellos sientan que los puede representar. Ellos quieren el cambio, pero no quieren que salga haraganes para que entren más haraganes”.

“El concejo deliberante es una oposición responsable, si la idea es buena hay que apoyarla aunque sea del barrendero, si la idea es mala hay que juzgarla y ser un duro opositor. Si se comete un delito no importa si sos el padre “Juan Cruz o el Ave María” hay que sancionarlo como cualquier hijo de vecino. En concreto, si la idea es buena hay que apoyarla, si es mala hay que rechazarla y si se comente un delito hay que sancionar y llevar hasta las últimas consecuencias. La oposición debe ser justa, esa es la mejor forma de representar al pueblo. Yo soy muy ortodoxo por mi creencia en general, soy muy rígido, lo blanco es blanco, lo negro es negro y se termina”. Agregó

“Hace casi dos meses se le presentó a alguien del ejecutivo local la idea de hacer las casas de concreto, le mostré las fotos, le mostré quién hace acá una parte, ellos tienen una máquina, en vez de hacerles una casa de madera porque no hacer una de concreto, para darle dignidad, creo que no hay nada más indigno que manejando los recursos que maneja el municipio hagan casas de madera, con madera donada de Zeni. Pudiendo hacerlas de concreto y teniendo las máquinas para hacer esas placas”. Finalizó