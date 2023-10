Natalia Ávalos: “Hay muchos espacios que cuentan con el apoyo para solucionar los problemas de la sociedad hoy y no necesitan llegar al concejo para realizarlo”

Desde el estudio de TN ESQUINA dialogamos con la Dra. Natalia Ávalos, candidata a concejal por la alianza “Hacemos Unidos por Esquina” Lista 205 a nivel local y con Juan Schiaretti en lo nacional.

Natalia expresó: “Tenemos la misma mirada que Schiaretti con respecto a tratar de cerrar la grieta y no continuar con esta discusión que se viene dando de otros espacios, que es una discusión por discusión misma y nada más, por eso creemos que este espacio nos dio la posibilidad de participación política que en otros lugares no se da. Este es un recambio generacional que se necesita en la política. Desde esta oportunidad que nace desde la mano de Elvira Miranda creamos una lista de vecinos donde poder expresarnos políticamente y ser escuchados”.

Sin embargo, continúo: “En Esquina, al igual que en otros lugares la gente está bastante descreída, nosotros tratamos de informar que no existen solo las propuestas que ofrecen los medios nacionales, que son solo tres, por lo tanto, se desconoce que Schiaretti sigue en la carrera para la presidencia. Nosotros llevamos esta información que es necesaria para la sociedad a la hora de votar y de ejercer el ejercicio de la democracia por medio del voto”.Con respecto al debate presidencial creo que dio la posibilidad de escucharlos a todos y en muchos casos, como el de Milei, se notó que hubo un cambio de discurso o se aflojó un poco ese discurso transgresor que se venía marcando. Desde nuestro espacio Schiaretti pudo contar lo que ya se hace en Córdoba y lo que se quiere aplicar al resto del país, porque es una mirada más federal y es el único que desde el principio viene apuntando a eso que también es importante, porque muchas veces a lugares como Esquina más políticas nacionales no llegan”.

“Nosotros en el concejo buscamos llevar la problemática del vacuno común a una solución, por ahí nosotros planteamos ciertos problemas que con una cuestión de decisión política se podría solucionar, por ejemplo el tema de pacientes oncológicos que necesitan un traslado gratuito y hay espacios políticos que ya tienen la mano, o el aval de ciertos sectores como la provincia que podrían solucionarlo desde el vamos y no tener la problemática paralizada hasta que se asuma al concejo. Creemos también en la participación política de las mujeres, necesitamos un concejo con una participación política, con una mirada y un presupuesto participativo hacia las mujeres. Desde nuestra lista creemos que es importante escuchar a las mujeres, a los trabajadores, a los pequeños productores y a toda la sociedad que tenga una necesidad que necesite ser escuchada por nosotros”. Pensamos que muchas de nuestras propuestas como crear espacios seguros de primera infancia donde las mamás puedan dejar a sus hijos para poder insertarse laboralmente o ir a aprender un oficio son problemáticas, que hablando con la gente se repiten en todos los barrios, si le decís a una mamá tengo este lugar donde podés ir a aprender un oficio, el tema es dónde dejar a sus niños para poder realizarlo. La mayoría no tiene para pagar una niñera o existe solo una guardería pública que no les queda cerca, entonces es una problemática que conversando con el vecino se escucha mucho, nosotros desde nuestro lugar lo proponemos como proyecto, a diferencia de otros espacios que solo la propuesta no sirve si tienen el poder de solucionarlo ya”. Agregó

Para finalizar la entrevista, expresó: “Desde nuestro espacio tratamos de aportar propuestas y una mirada que sirva para contribuir al vecino y a la comunidad, así como también, apoyar las propuestas de otros espacios que sirvan también. No sirve ser una oposición por oposición misma, también acompañar la gestión posterior y el control que es necesario en el concejo. Desde nuestro espacio invitamos a la población a que se acerque a las urnas, que voten, pero antes que todo escuchen las propuestas porque creemos que tenemos tanto a nivel nacional como el local, propuestas interesantes, una mirada diferente porque realmente somos una propuesta distinta, una propuesta joven. Le pedimos que nos den la oportunidad y les comentamos que nuestro espacio está abierto para consultas, para escucharlos, para dialogar. Vamos a tratar de estar en todos los barrios, y le pedimos a los vecinos que se acerquen a votar porque es muy importante eso, poder expresar nuestra opinión en el voto y que sí nos pueden acompañar en el voto mejor aún.