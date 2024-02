Natalia Nuñez: “El movimiento Evita responsabiliza a Alberto Fernández y a Cristina por la derrota”

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con Natalia Núñez representante del movimiento Evita.

Natalia expresó: “Yo soy la referente del “Movimiento Evita” en Esquina, somos 45 personas y hace 5 años que venimos trabajando. Tenemos 5 unidades productivas, está organización no solo es política, sino que también es productiva porque brindamos un potenciar trabajo. En mi espacio hoy hay 45 personas, de esas 45, 5 terminaron la secundaria, 5 terminaron la primaria. Los hijos de esas personas a la vez, implementando en nuestras reuniones en nuestras perspectivas de género como queremos trabajar, cambiando de todas las formas la política vieja, el uso hacia las personas. Ese es mi proyecto y es mi forma de trabajar, lo que le tenés que dedicar es tiempo y tenés que conducir, eso es ser una buena conductora o un buen conducto. Los políticos en general hoy cuando les llega el momento de la campaña tienen que salir a rentar a los militantes. Yo en mi campaña no rente a ninguno, estaban todos ahí. Y es más, no solo estaban los que cobran el potenciar y trabajan.

CON RESPECTO A LA POLÍTICA LOCAL, ADMITIÓ:

“Hay que dejar de creer que las mesas tienen que ser chicas, porque llegado el momento de las elecciones cuando son muy chicas las mesas te quedas muy solo. No ser una política pobre que son 3 meses antes de la elección y después chau, el domingo gané o perdí y no te veo más. Esa es la política que yo quiero construir en Esquina, es lo que le planteó a todos los compañeros que invito, es otra forma de construir política que entendí y que también lo implemento. La persona que esté al frente de algo tiene que estar con los brazos abiertos para cualquiera de los compueblanos sin importar el partido político cuando necesitan de nosotros. Yo soy referente del movimiento Evita, pero me llaman de la UCR, me llaman de La Libertad Avanza y me dicen que tienen un caso de violencia y yo voy a estar igual porque la gente para mí es la prioridad.No construyeron nada, se dedican a hacer mesa chica, nos ponen en la lista gente que no queremos, ni siquiera los de nuestros partidos, por eso aparece un presidente como el que tenemos. Falta construir cosas concretas, no a corto plazo, no solo para que me salve hoy las papas o porque estamos en elecciones o porque justo “nos estamos inundando”, si sabemos que después de la sequía viene la inundación, ¡organízate! Falta organización, eso es lo que yo digo, la organización va a vencer al tiempo. Organización concreta, a corto plazo, a largo plazo y las planificaciones para que lo que proyectaste a largo plazo salga, tiene que haber una planificación con profesionales. Porque tampoco es justo que ocupen lugares por ser “el hijo de” por ser el “hermano de”, el “pariente de”. Hoy en día en estas últimas elecciones, como el año pasado que tuvimos cuatro al hilo, nos dimos cuenta de que la gente vota a la persona, ni siquiera ya al partido. Es muy difícil que voten al partido, votan a la persona. Se acuerdan de tu nombre y de tu cara, y quién le contestó el día que necesitaron, acá nos conocemos todos, Esquina es re chiquito. Como participe de la política hay cosas que yo no voy a hacer, para mí la gente no se “arrea” cómo vaca, para mí no se juega con la bolsita de comida por el voto, no se juega con eso. Un montón de cosas que hacen gente de mí partido que yo no comparto y tengo otra forma de conducir y llevar la política en Esquina. En estos días que pasaron de inundaciones yo anduve recorriendo y jamás me saque una foto, esas cosas no, yo ya no comparto, estar dándole la bolsita y el “poriajú” recibiendo. Cambien, dejen de usar la cámara. Esa es una forma de ser violentos también, de exponer las caras de la gente que está súper necesitada. Por eso hay que entender ya y dejar de ser soberbios cuando uno le dice cambiemos un poquito la política, es necesario, la gente está cansada. Tengamos la responsabilidad de educar, porque se vota mal por falta de educación.

EN REFERENCIA A LAS PASADAS ELECCIONES NACIONALES, COMENTÓ:

Milei vino con los tacones de punta a una Argentina que ya estaba cagada de hambre. Es un producto de una cadena colectiva de malas políticas, de malas decisiones. Yo no quiero que le vaya mal a Milei, yo necesito que a él le vaya bien, porque me va mal a mí, le va mal a mí hijo. Está el odio que pide que arda, que explote, que salga todo mal, eso no. Tenerlo a Milei es una consecuencia. Yo como peronista culpo a Alberto y a Cristina de sus diferencias hacerlas públicas en un momento que el país recién salía de una pandemia. El resultado fue motivo del cansancio, cuando hay cansancio se cometen errores, obviamente, pero el error no lo tiene el que votó, yo jamás culparía a la persona común por el voto, yo si culpo y se lo planteo a los dirigentes superiores, que algo mal hicieron y que hay que hacerse cargo, por eso esta es la política que yo implemento. Yo sé bien cómo se trabaja la política y de toda esa forma yo me quedo con un puñadito de cosas que están bien y con un puñado de cosas que no me gustan, porque a mí no me gusta que me traten así. Yo no quiero que me “arreen” como vaca para ir a votar y no sé ni a quien estoy votando. Yo quiero ser consciente de lo que voto. Esa para mí es la política que tiene que cambiar, las personas mayores a nosotros que tienen el poder tienen que ser menos soberbias, porque la soberbia es lo que llevó a todos los partidos a perder fuerza. Hay que escuchar al pueblo, caminar un poco más, recorrer y ver la realidad. Tenés que ser muy ciego o no vivir en esta realidad para no darte cuenta. Llegas a Bs.As, bajas del micro y ves a niños de 5 años jalando “Poxi-ran” y eso no es de hoy. Acá en Esquina sucede lo mismo, los barrios carenciados sabemos cuáles son y, sin embargo, llega la época que se anuncia lluvia nuevamente y no se construye, yo quiero construir política, para mí la palabra es la construcción, y la única manera que se construye es estando todo el año, no te podés borrar al otro día de ganar las elecciones.