Nicolás Galarza: “Las fotos que publicaron del Hípico son viejas”

Desde el estudio de “TN Esquina” dialogamos con Nicolás Galarza uno de los candidatos a presentarse en la Asamblea para la elección de las nuevas autoridades de Football Club.

Nicolás expresó: “Somos un grupo que venimos trabajando hace bastante. En su momento el candidato por consenso iba a ser José Delfabro que por motivos personales no va a poder ser, así que recayó en mí esa responsabilidad y la tomo con mucho gusto y alegría. Estamos hablando con todas las listas porque la idea es que se haga un consenso entre todos para no llegar a una interna, la finalidad es unar criterios entre todos, creo que todos queremos lo mejor para football y justamente por eso me voy a reunir con cada uno de los candidatos. Hasta el día de hoy somos la única lista con proyectos concretos y organizamos con lo que vamos a hacer, así que estamos preparados para agarrar el club en caso de no haber elecciones, y si las hay, tratar de competir”.

“Con respecto al Hípico quisiera aclarar a la población en general y a los socios de Football que todas las cosas que se hicieron en el mismo están aprobadas por la comisión directiva y cada cosa que se hizo, ya sea ingreso o egreso del hípico está en comisión directiva, por si algún socio quiere ver qué se hizo, por qué se hizo y cuánto se gastó, eso está. En una página de una de las listas publicaron fotos del hípico que son ciertas, pero son de cuando nosotros agarramos el hípico, son de los baños viejos. Nosotros formamos una subcomisión del hípico con su presidente José Delfabro y construimos 10 boxes de madera, de tabla con postes y nilón. Se hicieron dos baños totalmente nuevos con loza y se colocó 2 tanques de agua, (uno fue donado por la empresa Zeni) se hizo todo el circuito de bombeo nuevo, toda la electricidad de todos los boxes, se hizo también un Fotochart nuevo. También se levantó toda la cancha y se le hizo un arado con disco para que venga a correr cualquier caballo de Sudamérica. Antes los caballos no venían porque la cancha era muy dura, hoy puede venir cualquier caballo a correr a la cancha. Se aró todo el predio completo de 18 hectáreas porque era un sandial impresionante, se emparejó todo”. Aclaró.

Cuando ingresamos al hípico se realizó un estudio que lo hizo José Delfabro con ingenieros por el cual nos enteramos de que el ala derecha estaba bastante fea, había árboles que ya estaban a punto de caer, distintos árboles, no todos iguales. La decisión que se tomó, previa autorización de la comisión directiva fue sacarlos y el dinero de esos árboles se canjeó por lo que es la madera, los postes, pagar combustible fe los tractores que hacían el trabajo, para pagar los albañiles que trabajaron en hacer los baños. Está todo asentado con remito y fueron 6 o 7 árboles, no eran 100. Con los ingresos de las competencias hípicas se pagaron totalmente las tasas municipales y se prestó dinero a la comparsa, no mucho, era dinero que la comparsa necesitaba para arrancar y se le prestó del hípico. Cada peso que ingresó y egresó está en los libros de la comisión directiva”. Finalizó