Ricardo Colombi: “Fuimos trazando un camino que le trasmite seguridad a cada uno de los correntinos”

Este lunes el Comité Radical de la ciudad de Esquina, recibió al Senador Provincial y candidato a renovar su banca en la Legislatura Correntina Dr. Ricardo Colombi, donde contestó varias preguntas de los medios locales, sobre las elecciones del próximo 11 de junio.

“Es un gusto estar aquí en Esquina, soy el único que viene. Estoy muy contento por lo que significa estar acá, con todos los representantes de los partidos políticos que conforman esta alianza llamada ECO + Vamos Corrientes. Siempre hice la política así, recorriendo toda la provincia sin importar lluvia, barro, ripio, siempre conectado a la gente. Cuando fui Gobernador di vuelta la provincia sesenta veces, cinco veces por año. Y luego también la recorrí. En este nuevo marco eleccionario, teniendo en cuenta la realidad que estamos haciendo es ¿Por qué hay que votar a los candidatos de esta alianza? ¿Qué confianza tenemos para lograr ese apoyo de la comunidad? Haciendo un poco de historia, cuando decidimos armar esta alianza hace veinte años, que hoy la conforman treinta y dos partidos políticos, tuvimos virtudes y errores. Pero fuimos trazando un camino que le trasmite seguridad a cada uno de los correntinos que es la fortaleza de las instituciones democráticas de la provincia, nunca más una intervención federal. Esa seguridad que el electorado depositó y va a seguir depositando en los candidatos de esta alianza ha permitido que Corrientes sea una provincia en movimiento, con cosas por corregir, seguro. Pero nadie puede dudar que estamos en el camino correcto”.



“La crisis de crecimiento no es nada más que crecimiento. Los parques industriales se piden porque estamos creciendo, al igual que se piden estadios deportivos, por nuestra política integral hacia el deporte”.



“Cuando era intendente, luego de entregar las casas en los barrios los vecinos nos decían “Ahora queremos el cordón cuneta, la vereda, la plaza, el salón comunitario”. Si no hubiésemos hecho las viviendas no habría esas demandas. ¿Por qué la demandas de escuelas? Porque vamos creciendo poblacionalmente”.



“A nivel nacional todos sabemos cómo estamos, la falta de un presidente que gobierne. No gobernó tres años y medio, no va a gobernar estos seis meses. Yo decía en 2019 que iba a pasar lo de los setenta cuando se decía “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Acá ocurrió lo mismo, y al no haber una cabeza que gobierne lo de abajo es un desastre, sin un plan de gobierno, sin un plan social, no tenemos credibilidad. Las reglas del juego se modifican constantemente y no nos creen desde afuera.

Hay que repensar la provincia a veinte años, yo cuando les decía en los años 2000 a los políticos que había que pensar a veinte años Corrientes, se me reían en la cara. Hoy les digo lo mismo, pensar a veinte años a partir de ahora, con nuevos desafíos y demandas de la gente. Nuevos modelos, por eso no hay que quedarse. Si bien no se vota para concejales, cuesta mover el aparato, pero no hay octubre sin junio ni 2025 sin 2023. Por eso los números tienen que ser los mejores en la ciudad”.