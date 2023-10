Tato Cañete:” Si esta comisión de la LEF no organiza más Futsal AFA, es por que son unos cómodos y holgazanes”

Desde el móvil de TN ESQUINA nos comunicamos con Alejandro “Tato” Cañete para dialogar sobre el FUTSAL AFA perteneciente a la liga Esquinense de Futbol.

“Tato” expresó: “Presenté la nota de renuncia, tanto a mi cargo como presidente y Nacho Zarate al cargo de tesorero del Futsal AFA, porque entendemos que pertenecíamos a la anterior comisión directiva. El departamento de Futsal y de Futbol Playa tuvimos la oportunidad de desarrollar el departamento que viene a ser una subcomisión, tal cual el futbol femenino o el infantil. Se va la comisión directiva y obviamente nos vamos también nosotros. De ahí en más que es lo que va a hacer la nueva comisión directiva con el resto de los departamentos, si es que van a continuar o no, ya no lo sé. Tuvimos una reunión con los equipos el lunes donde recibieron $30 mil pesos por las finales jugadas y ahí ya los pusimos al tanto de que nosotros en la nota de renuncia. También informamos a la nueva comisión directiva quienes eran los clubes que tenían la plaza ganada para los torneos provinciales, regionales o nacional del año que viene cuando deban participar. Les fuimos totalmente claros que eso ya no depende de nosotros”.

“Hasta el 28 de septiembre yo fui el presidente del departamento Futsal de AFA, nosotros elevamos al presidente saliente, la renuncia, la información con el balance de ingresos y egresos como he acostumbrado a hacer en todos los años que estuve en la liga esquinense de fútbol. Cualquier explicación que necesiten las autoridades nuevas, que les demos del departamento estamos abiertos a reunirnos y brindarles las explicaciones, si no organizan torneos es porque son unos cómodos y unos holgazanes. Está confirmado 100% es que no vamos a formar parte de una nueva comisión de Futsal AFA”. Finalizó.