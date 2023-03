Desde el móvil de la “Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con Silvia Castillo. Directora de la Escuela Juan XXIII respecto a la situación que fue denunciada por un grupo de madres y padres. Los mismos manifiestan que el establecimiento no cuenta con agua, ni ventilador y que el edificio está en muy mal estado.

Silvia expresó: —»Vinieron un grupo de madres a solicitar que les dé autorización para instalar un aire acondicionado. Además, en la escuela los ventiladores algunos no funcionan. En este momento vinieron los electricistas para arreglar. Entonces yo les dije que tengo que informar a mi Superior que es la Supervisora. Me contesto ayer que ellos tienen que pedir autorización por escrito al Ministerio de Educación a la parte de Infraestructura. Yo le dije que los voy a apoyar, elevé la nota que me hicieron.”—

Sin embargo, continúo —»La Supervisora de la zona es de Corrientes, se llama Marcela Gómez Moral. Yo le comuniqué a los padres que no es que estoy en contra del aire, sino que la instalación de la Escuela es precaria. No va a dar para un aire. Por eso yo pedí autorización.”—

Para finalizar, agregó: —»Yo hablé con la Supervisora y lo que me dijo es eso, que manden la nota al Ministerio y esperar a ver que nos contestan. El tema del agua es que hay muy poca presión, tenemos agua, pero la presión es muy baja. También tenemos el inconveniente que el turno tarde no cuenta con portera, se encuentra de Licencia. Nosotros solicitamos a la Municipalidad que nos den, pero tenemos que pedir autorización allá en Corrientes, en el Concejo y de ahí esperar. Por ahora nos arreglamos con los maestros que colaboran.”—